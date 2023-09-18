حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

الساعة 06:09 ص|18 سبتمبر 2023
حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين
حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إن الجو يكون اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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