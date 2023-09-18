حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إن الجو يكون اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.