الاحتلال يقرر إغلاق معبر "بيت حانون- إيرز" غداً

فلسطين اليوم

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، إغلاق معبر "بيت حانون- إيرز" ليوم غدٍ الإثنين.

وذكرت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرر بشكل مفاجئ إغلاق معبر بيت "حانون – ايرز" غدا الاثنين.

وبحسب المصادر العبرية، فإنه في أعقاب الاحتجاجات على الجدار الفاصل شرق غزة: قرر ما يُسمى "منسق عمليات حكومة الاحتلال" تأجيل فتح معبر إيريز لدخول العمال الغزيين إلى "إسرائيل" لمدة 24 ساعة إضافية.

وقال "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية": تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني وبناءً على تعليمات وزير الحرب يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على أن يعاد النظر في فتحه حسب تقييم الوضع في المنطقة