فلسطين اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، ولاقت أسعار الذهب في السعودية مؤخراً عمليات بحث واسعة من المتابعين عبر مختلف محركات البحث العالمية مثل "جوجل"، وخصوصاً من بعض الفئات كالتجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، في ظل البحث الكبير من المواطنين والمهتمين عن الذهب في السعودية عبر محركات البحث العالمية.

استقرار الذهب

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تداولات، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، بالتزامن مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

عوامل ارتفاع وانخفاض الذهب

وفي العادة ما يتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

وعالميًا، أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع ملحوظ يوم الجمعة قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

كانت بيانات التضخم عززت التوقعات بخفض وتيرة التشدد النقدي لدى البنك المركزي الأمريكي الذي يعقد اجتماعه الأسبوع المقبل لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة.







أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

الذهب في السعودية عيار 24

وسجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 230.88 ريال (61.57 دولار) بحسب منصة goldprice.

الذهب عيار 21

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.02 ريال (53.87 دولار).

الذهب عيار 18

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.16 ريال (46.18 دولار).





أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

سعر مصنعية الذهب في السعودية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 247.62 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 238.39 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.04 ريال.

أسعار الذهب المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 206.64 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.02 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.16 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

سعر سبيكة الذهب

حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2373.48 ريال سعودي.