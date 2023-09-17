بعد رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

بعد رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023؟ تزداد عملات البحث عبر محرك جوجل عن سعر صرف الدولار في مصر، ويرغب الكثير من الاشخاص بالاطلاع على تحديثات اسعار العملات في مصر، لا سيما اسعار الدولار الامريكي، لذا يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في مصر كما جاء في تعاملات صباح اليوم الاثنين 18-9-2023.

بعد رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023؟

واستقر سعر الدولار في مصر عند مستوياته مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19-9-2023 مع استقرار سعر العملة الخضراء في السوق السوداء.

وتشهد السوق السوداء للدولار في مصر حالة من الترقب، وسط توقعات بتأجيل أي عمليات خفض لقيمة الجنيه المصري أو تعويم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

وتتأثر السوق السوداء بسد وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حيث يتجه المتعاملين إلى التداول عبر القنوات الرسمية لعدم وجود فروق سعر مناسبة.

سعر الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويتداول الدولار في السوق السوداء في مصر بين 39.75 جنيه و41 جنيها، رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.