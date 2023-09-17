فلسطين اليوم

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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

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تراجع أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات، اليوم الإثنين، حيث فقد الغرام الواحد 15 جنيها في جميع الأعيرة، فيما فقد الجنيه الذهب حوالي 100 جنيه مصري.

ويأتي التراجع على الرغم من الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالميا، مما يشير إلى أن للأسواق المصرية حسابات أخرى تتحكم في سعر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

أسعار الفائدة

وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، تحت ضغط".

وأضاف "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".





أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

سعر الذهب في مصر عيار 24

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 حوالي 2480 جنيها للبيع و2491 جنيها للشراء مقابل 2497 جنيها للبيع و2509 جنيهات للشراء أمس.

سعر الذهب عيار 18

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيهاً للبيع و1869 جنيهاً للشراء مقابل 1873 جنيهاً للبيع و1881 جنيهاً للشراء أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17360 جنيها للبيع و17440 جنيها للشراء.





سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2170 جنيهاً للبيع و2180 جنيها للشراء مقابل 2185 جنيهاً للبيع و2195 جنيها للشراء أمس.

سعر الذهب العالمي

وارتفعت أسعار الذهب الجمعة مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.



