سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 | سعر الدولار مقابل الليرة السورية

فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، تحظى اسعار العملات باهتمام بالغ في سوريا، وخصوصاً سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث يشهد محرك بحث غوغل عمليات بحث كثيرة عن اسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الليرة السورية بتعاملات الاثنين 18-9-2023.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين

وبسبب ازدياد البحث عن سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا اليوم، حيث تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة في السوق السوداء.

ورفع المصرف العقاري السوري حدود السحب اليومي من صرافات العقاري لتصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة بداية من الأسبوع الحالي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة عند مستوى 10900 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سوريا المركزي.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو نحو 11704.87 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

وبحسب نشرة الصرف، حافظ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك على مستواه عند 8585 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى مستوى 13500 ليرة للشراء و13700 ليرة للبيع، مقابل 13550 ليرة للشراء و13750 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

وبحسب التعاملات، فإن 100 دولار في السوق السوداء تبلغ 1.350 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وهبطت سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء داخل سوريا إلى مستوى 14391 ليرة للشراء و14610 ليرات للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وسجل سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا نحو 498 ليرة للشراء و507 ليرات للبيع.