سرايا القدس- كتيبة جنين تستهدف حاجز "سالم" العسكري بصليات كثيفة من الرصاص

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد، تمكن إحدى مجموعات كتيبة جنين من استهداف حاجز "سالم" العسكري بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب:" بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعات كتيبة جنين مساء اليوم من استهداف حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين

بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعات كتيبة جنين مساء اليوم من استهداف حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين