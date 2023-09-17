فلسطين اليوم

أثارت حفرة كبيرة ظهرت على أحد شواطئ إيرلندا، مؤخراً، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يقول إنها نيزك أو ربما تعود لفضائيين، وبين من يقولون إنها من صنع البشر.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن رجلا عثر على الحفرة على شاطئ بورتمارنوك بالقرب من دبلن، حيث يعتقد أنها نشأت نتيجة لضربة نيزك، خاصة أنه تم العثور على صخرة سوداء داخلها، يمكن أن تكون بقايا النيزك المعني.

وقال أحد مراسلي شركة "فيرجين ميديا": "يُشتبه بأن الحفرة ناتجة عن نيزك في دبلن"، مضيفاً وهو يحمل الصخرة بين يديه: "إنها أثقل مما قد تبدو، مسطحة من جانب واحد، وتتضمن علامات حروق على الجانب".

وأضاف المراسل: "إنه سيتم تحليل الصخرة للتأكد من أنها تعود لنيزك، فيما شارك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير عن الحفرة".