راصد جوي: أجواء صيفية اعتيادية خلال الأيام القليلة المتبقية من فصل الصيف

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي تفاصيل الحالة الجوية للأيام الأخيرة من فصل الصيف (أيام مُنتصف ونهاية الأسبوع الحالي).

ووفقاً للراصد العلامي، فيسود طقس صيفي اعتيادي نهاراً، لطيف ومُنعش ليلاً ويميل للبرودة في الجبال.

بدوره أوضح موقع "طقس فلسطين" حالة الطقس للأيام المقبلة، مشيرا الى أن الجو يوم غد الاثنين يكون صافياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقي اعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل فقط . نهاراً يسود جو صيفي عادي وحار نسبي وليلاً ومساءاً وفجراً يتحول الجو ليصبح لطيفاً ومنعشاً.

وتبقى الأجواء صافية يوم الثلاثاء ولن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقي حول أو اعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل . ويسود في ساعات النهار جو صيفي عادي وحار نسبي فترة الظهيرة وليلاً ومساءاً وفجراً يتحول الجو ليصبح لطيفاً ومنعشاً للعاية.

أما يوم الأربعاء فيكون الجو صافياً، ويطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة . وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. في فترة الظهيرة يسود جو حار نسبي بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات العصر وصاعداً .

ولن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الخميس، لتبقي وتحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. نهاراً يسود جو صيفي عادي وليلاً ومساءاً وفجراً يتحول الجو ليصبح لطيفاً ومنعشاً.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار نسبي الى حار في المناطق السهلية وبشكل اقل في المناطق الجبلية . ويسود جو حار بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت. ويسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل. والله تعالى أعلى وأعلم.