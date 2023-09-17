بالفيديو اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة

الساعة 10:23 م|17 سبتمبر 2023
مواجهات في مخيم شعفاط.jpeg
مواجهات في مخيم شعفاط.jpeg

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 17-9-2023، في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط في مدينة القدس.

أوضحت المصادر، أن الشبان الفلسطينيين أطلقوا المفرقعات النارية باتجاه جنود الاحتلال، فيما رد الجنود بإطلاق النار والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما لم يبلغ عن إصابات.

 

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