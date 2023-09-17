د. عبد العال : المرأة ركيزة أساسية في ترسيخ وعي المقاومة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت مسؤولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي د. أسمهان عبد العال أنَّ المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في ترسيخ الوعي المقاوم، وشريكة الرجل في مشروع المقاومة والتحرير، لافتة إلى دور الصحابيات في العمل المقاوم في عهد النبوة .

وبينت أنَّ المرأة الفلسطينية هي أهم أركان القوة والشجاعة في مواجهة الاحتلال، مشيرة الى أمهات الشهداء اللواتي قدمن فلذات أكبادهن فداءً لله وللوطن، والمرابطات المدافعات عن المسجد الأقصى .

جاء ذلك خلال لقاء التحشيد للإنطلاقة الجهادية التي ينظمه الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي ، في مكتب إقليم رفح بحضور مسؤولة الإطار النسوي د. أسمهان عبد العال ، و مسؤولة الفعاليات العامة أ. حنان صالح، و عدد من قيادات وكادر الإطار.

وأضافت أنَّ المرأة حاضرة في فكر الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، مبينة أنه عزا دور المرأة في نضالها ورفع مستوى مشاركتها في العمل الوطني والسلامي بما يحقق كرامتها ومكانتها.

وأشارت إلى دور المرأة الفلسطينية الكبير في التعبئة الجهادية والمشاركة الواضحة في كل فعالياتها سواء الخروج في المظاهرات، أو دفع الشباب لمقاومة المحتل كما مثلت حاضنة شعبية قوية للمقاومين وإيواء المجاهدين والمطاردين .

وشددت على أهمية الاستعداد والتحشيد للمهرجان، داعية الجميع العمل كخلية نحل لنقل صورة المرأة الجهادية المشرفة للجميع.