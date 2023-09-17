أجهزة السلطة تختطف أحد كوادر "الجهاد" من جنين

فلسطين اليوم

أقدمت عناصر من أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الأحد، على اختطاف المحرر أحمد فضل الجدعون (22 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين.

وأفادت مصادر خاصة، أن عناصر من أجهزة السلطة داهمت أحد المقاهي في مدينة جنين، وقامت باختطاف المحرر الجدعون، واقتادته إلى جهة مجهولة.

والمحرر الجدعون هو أسير سابق أمضى 4 سنوات ونصف كان آخرها بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال عام 2021م، حيث أمضى 21 شهراً في الاعتقال الإداري، كما تعرض للاعتقال لدى أجهزة السلطة عدة مرات كان أبرزها لمدة عامين.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.