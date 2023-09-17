بالفيديو إنقاذ امرأتين من تحت الأنقاض بدرنة بعد 6 أيام على الكارثة

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان، اليوم الأحد 17-9-2023، إنقاذ امرأتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة درنة، وذلك بعد أكثر من 6 أيام على وقوع كارثة إعصار "دانيال".

ونشرت وسائل إعلام ليبية، مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، ما أثار تفاعلاً كبيراً من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد اجتاحت الأحد الماضي عاصفة ناجمة عن الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وتسببت السيول والفيضانات باختفاء أحياء بأكملها، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق بمدينة درنة وجوارها.

ويُشار إلى أنه تعمل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية على تكثيف جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في أرجاء المدينة.

رابط الفيديو: https://fb.watch/n70iIS5s9m/