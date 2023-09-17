مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 50 دونماً بمسافر يطا

فلسطين اليوم

حاول مستوطنون، مساء اليوم الأحد 17-9-2023، الاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، أن العشرات من المستوطنين وضعوا أسلاكا شائكة حول 50 دونما تقريبا، تعود لعائلات الهذالين وزين محاذية لمستوطنة "كرمئيل"، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.

تتعرض مسافر يطا إلى هجمة متواصلة من قبل المستوطنين للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال قد أصدرت مخططا لتوسعة مستوطنة "كرمئيل" على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين "أم الخير" و"سدة الثعلة"، وبالتحديد في الجهة الشرقية من المستوطنة المذكورة.