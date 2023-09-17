"الأوقاف" تطلق حمل لإغاثة المنكوبين في ليبيا والمغرب

فلسطين اليوم

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الأحد 17-9-2023، عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب تحت شعار (فلسطين معكم).

وبدورها، باشرت وزارة الأوقاف بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الإعصار والزلزال، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني التالية ( البنك الإسلامي الفلسطيني / 1501700 ، البنك الإسلامي العربي / 1023023، بنك الصفا / 10003099 ، بنك فلسطين 226229 ) .

كما وجه الشيخ البكري نداءً لأبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة، وفق إمكانياتهم، لمساندة المنكوبين في المغرب وليبيا.