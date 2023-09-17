الولايات المتحدة: الصين سترتكب خطأً كبيراً إذا هاجمت تايوان

فلسطين اليوم

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، مساء اليوم الأحد، مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان ومنها تلك المتعلقة بالضمانات، مبينا أن بلاده قادرة على درء أي هجوم محتمل قد يشن على تايوان.

وقال ميلي في تصريحات صحفية: "نريد علاقات سلمية بين الصين وتايوان، لكن من الناحية العسكرية، أعتقد أن الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان أو الاستيلاء عليها".

وشدد على أن "هذا أمر وارد تماما"، مبيناً أن الولايات المتحدة تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها.

وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ العام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ (الحزب الحاكم في تايوان) بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

جدير ذكره أنه تعتبر بكين أن تايوان هي إحدى المقاطعات التابعة لجمهورية الصين الشعبية.