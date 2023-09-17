الإعلام العبري: الجيش "الإسرائيلي" سيرد على المواجهات التي شهدتها حدود القطاع

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد 17-9-2023، أن جيش الاحتلال يستعد للرد على المظاهرات التي وقعت على حدود قطاع غزة اليوم.

وقالت القناة 14 العبرية: "تستعد "إسرائيل" للرد على المواجهات على حدود قطاع غزة، وسلاح الجو في حالة تأهب قصوى". بحسب القناة.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد 17/9/2023م، جراء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرات جماهيرية غاضبة نظمت قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ دعا لها الشباب الثائر نصرة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن عدداً من المواطنين بينهم 3 صحفيين أصيبوا بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال القطاع.