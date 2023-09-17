إطلاق نار يستهدف حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس

فلسطين اليوم

استهدف إطلاق نار، مساء اليوم الأحد 17-9-2023، حاجز "بيت فوريك" شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بشكل كثيف باتجاه حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي أعقاب ذلك أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء قرى شرق نابلس.

ويُشار إلى أنه بشكل دائم يقوم مقاومون من سرايا القدس- كتيبة نابلس باستهداف العديد من الحواجز "الإسرائيلية" المنتشرة قرب مدينة نابلس المحتلة.