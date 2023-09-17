تصنيف جديد ..الجيش السعودي الأضخم في الشرق الأوسط

فلسطين اليوم- وكالات

تناول تصنيف نشرته مجلة US News مدى مكانة كل دولة في العالم وتأثيرها السياسي والاقتصادي والعسكري وسياساتها الخارجية والأمنية، وهذه الدول تترك اثرها البالغ على ما يجري من تطورات على المسرح العالمي.

واحتلت المرتبة الأولى الولايات المتحدة، التي وصفها موقع US NEWS بأنها "القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم".

وأوضح الموقع أن الأمن القومي الأمريكي يشكل مصدر قلق، كما هو الحال مع الديون الناجمة عن الحروب، وتتصدر الولايات المتحدة العالم المتقدم في الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية.

وفي المرتبة الثانية حلت الصين، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم وهي أيضًا ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتخضع لسيطرة شديدة من قبل الحزب الشيوعي. ومع ذلك.

وأشار الموقع إلى أن الحرية السياسية لا تزال خاضعة لرقابة مشددة، وأن الصين لديها بعض أشد القيود في العالم على استخدام الإنترنت، كما تحتل الصين بانتظام مرتبة قريبة من أسفل التصنيف الدولي لحرية الإعلام.

وجاءت روسيا المرتبة الثالثة، ومن المؤكد أن الطريقة التي يُنظر بها إلى روسيا في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على اقتصاد البلاد أثرت عليها بالتأكيد.

ومع ذلك، ذكر US NEWS أنها لا تزال أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وهي أيضًا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وذلك بفضل إنتاج النفط والغاز.

وأشار أيضًا إلى أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشارك أيضًا في مجموعة العشرين.

وصعدت ألمانيا إلى المرتبة الرابعة، تلتها إنجلترا في المرتبة الخامسة ثم كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة. وجاءت فرنسا في المرتبة السابعة ثم اليابان في المرتبة الثامنة.

وجاءت السعودية في المرتبة التاسعة. وحسب التصنيف الذي نشره الموقع، فإن السعودية تعتبر "عملاق الشرق الأوسط"، حيث تقع الغالبية العظمى من أراضي وثروات شبه الجزيرة العربية داخل حدودها. ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن الهوية الدينية القوية تسيطر على السعودية، مع احكام القرآن الكريم والشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة.

وأما "إسرائيل" فقد احتلت المرتبة الحادية عشرة وهي مرتبة متقدمة، ويقول الموقع: "على الرغم من حجمها، لعبت اسرائيل دورًا مهمًا في الشؤون العالمية". وأضاف الموقع أن "إسرائيل" تتمتع باقتصاد قوي، وأنها ذات أهمية كبيرة لليهود في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أشار التصنيف إلى أن "إسرائيل" لديها صراعات مستمرة مع الفلسطينيين، وأنها متهمة بانتهاك حقوق الإنسان. وأفيد أيضًا أن صادرات "إسرائيل" الرئيسية هي الماس والمعدات التكنولوجية والأدوية.