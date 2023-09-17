حرائق بالخرطوم جراء القصف العنيف بين الجيش و"الدعم السريع"

فلسطين اليوم

اشتعلت حرائق وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء منطقة مقرن النيلين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، جراء القصف العنيف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جاء هذا القصف امتداداً لمعارك وُصفت بأنّها الأعنف، اندلعت بين الطرفين أمس السبت، حول القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

وبدورها، قصفت قوات الدعم السريع عدة أهداف في منطقة "سلاح المهندسين"، الواقعة في وسط أم درمان، كما قصفت المدفعية الثقيلة للجيش العديد من مواقع الدعم السريع في جنوب الخرطوم، التي تُعرف بـ"منطقة الحزام".

كما قصف الجيش السوداني منطقة أبو آدم، جنوبي الخرطوم، التي يُعتقد أنّها موقع تجمّع لقوات الدعم السريع.

وفي منطقة شرق النيل التي أصبحت مساحةً واسعةً للقتال، قصفت مسيّرات تابعة للجيش السوداني عدة أهداف تابعة لـ"الدعم السريع".

وقال الجيش السوداني، إنّه "تصدّى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية".

جدير ذكره أنه تزامنت هذه المعارك مع عودة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، إلى البلاد، بعد أن أجرى زيارةً رسميةً لأوغندا، استغرقت يوماً واحداً فقط.