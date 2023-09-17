فلسطين اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت- بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد، بعد تصدر برشلونة قائمة ترتيب الدوري الاسباني مساء أمس السبت بعد فوز برشلونة الساحق على ريال بيتيس بـ5 أهداف دون رد، يسعى ريال مدريد الليلة حينما يواجه غريمه لحساب الجولة الخامسة ريال سوسيداد لتحقيق الفوز والانتصار في المباراة، محاولة العودة لصدارة الدوري الاسباني الليغا، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيره من محركات البحث الأخرى، وذلك من التسهيل عليكم في عمليات البحث عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت- بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد، ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وريال سوسيداد، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويخوض النادي الملكي أولى مبارياته بعد فترة التوقف الدولي وعينه على استكمال سلسلة انتصاراته والتي جعلته يتصدر الترتيب بعد أربع جولات بالعلامة الكاملة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت- بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد.

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يشار إلى أن النادي الباسكي، فلم يحقق سوى فوز وحيد فقط وسقط في فخ التعادل 3 مرات منذ بداية الموسم، لذلك سيسعى لتصحيح المسار امام ريال مدريد، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت- بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد

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وضمن مقالنا بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت، فقد قررت رابطة الدوري الإسباني تحديد يوم السبت 28 أكتوبر المقبل في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة موعدا لكلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت، ويستضيف ريال مدريد مساء اليوم الأحد، نظيره ريال سوسيداد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتاً برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سوسيداد المركز العاشر مؤقتاً برصيد 6 نقاط، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري

وحسب مصادر صحفية اسبانية فمن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني الممتاز يلا شوت، في حراسة المرمي : كيبا، وخط الدفاع : جارسيا - روديجر - ألابا - كارفخال، أما خط الوسط : كروس - تشواميني - فالفيردي، وفي الهجوم بيلينجهام-رودريجو - خوسيلو، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري

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وفي مقالنا بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت، سنوضح لكم أخر اخبار النادي الملكي، فقد بات ريال مدريد منفتحا على انتقال أحد لاعبيه البارزين إلى صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يسعى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، في الشتاء، وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد منفتح على بيع ألابا، بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري





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ونستكمل لكم ضمن مقالنا بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت، ويدعم رحيل المدافع النمساوي أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، وأوضحت أن ألابا يرفض الانتقال إلى المنطقة العربية، وإذا رحل سيكون إلى الشياطين الحمر، لكن بشرط حصول الريال على 40 مليون يورو، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري



وذكرت أن ريال مدريد سيتعاقد مع مدافع جديد على الفور، إذا رحل ألابا عن صفوفه في الشتاء، في ظل إصابة إيدير ميليتاو بالرباط الصليبي، وسبق أن ذكرت تقارير بأن ريال مدريد معجب بلوكاس كلوسترمان، مدافع لايبزيج، البالغ 27 عاما، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت

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