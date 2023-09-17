أهالي قصرة يصدون هجوماً للمستوطنين

فلسطين اليوم

تصدى أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، مساء اليوم الأحد 17-9-2023، لهجوم شنه مستوطنون على البلدة.

وذكرت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة "يش كودش" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا الجهة الشرقية الجنوبية للبلدة، وقد تصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم يبلغ عن إصابات.

ويُشار إلى أنه تتعرض بلدة قصرة والعديد من قرى وبلدات محافظة نابلس لاعتداءت كبيرة من المستوطنين؛ في إطار سعيهم لتهجير السكان الفلسطينيين من المنطقة.