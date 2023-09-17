إصابة صياد ونجله برصاص الاحتلال في بحر رفح جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر محلية وشهود عيان بإصابة الصياد مازن حرب ونجله مساء اليوم الأحد برصاص الاحتلال أثناء عملهما داخل بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت لجان الصيادين بإصابة الصياد مازن جميل حرب ونجله فارس بأعيرة نارية من قبل زوارق الاحتلال الحربية، أثناء عملهم على قارب صيد غرب ميناء رفح، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم.