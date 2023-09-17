فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر، ينتظر الكثير من الناس وخاصة الأسر الفقيرة في قطاع غزة صرف المنحة القطرية، حيث يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثير من الأسر الفقيرة في غزة والتي تنتظر الـ100 دولار بفارغ الصبر لقضاء حوائجهم في ظل الحصار الظالم.

ويأتي ذلك حرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكل ما هو جديد بخصوص موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة لشهر سبتمبر، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر في ظل انعدام مصادر الدخل وزيادة نسبة البطالة لمستويات كبيرة جداً، بحيث تصبح الـ100 دولار هي بمثابة فرحة على قلوب هذه الأسر.

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر، وارتفعت نسبة البحث عن الموضوع من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، وخصوصاً بعدما كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم"، موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر، حيث ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر.





موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر، وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء الأربعاء13/9/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة لشهر سبتمر 2023م.

ورجحت المصادر، أن يتم صرف المنحة القطرية من بداية الأسبوع الحالي، بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، تصرف بقيمة 310 من المعارض والمحال التجارية.

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر، ولفتت المصادر إلى أنه بشأن إضافة أسماء جديدة، أن المنحة القطرية لن يطرأ تغيير عليها بشأن عدد الأسماء.