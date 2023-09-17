الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد اقتحام "عرابة" جتوب جنين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة "عرابة" جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية، واحتجزت ثلاثة شبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واحتجزت ثلاثة شبان، ونصبت حاجزين عند مدخليها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.