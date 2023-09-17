"التجمع الإعلامي" يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

طالب التجمع الإعلامي الفلسطيني، في الاتحاد الإسلامي في النقابات، اليوم الأحد 17-9-2023، بسرعة توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين في ظل الاستهداف المتكرر والمتصاعد لهم من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت بشكل مباشر ومتعمد مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم للفعاليات المنددة باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة الزملاء: مصطفى حسونة، وبلال الصباغ، وفادي الدنف، بقنابل غاز شرق جباليا شمال غزة.

وأكد التجمع الإعلامي الفلسطيني في تصريح له، أن استهداف الاحتلال للصحفيين رغم ارتدائهم ما يثبت هويتهم كصحفيين، يعتبر محاولة قتل عن سبق إصرار وترصد.

ودعا المؤسسات الدولية التي تُعنى بالعمل الصحفي وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، التدخل العاجل لوضع حدٍّ لمثل هذه الاستهدافات التي تتنافى وكل المعايير والمواثيق الدولية، التي تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين وعدم التعرض لهم أو المساس بهم خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الأحداث.