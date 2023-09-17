الهلال الأحمر الليبي ينفي ما أعلنته الأمم المتحدة حول عدد قتلى فيضانات درنة

فلسطين اليوم

نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، مساء اليوم الأحد، ما أعلنته الأمم المتحدة من أن حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد قد بلغت 11.300 ألف قتيل.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري: "نحن للأمانة نستغرب أن يزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام، معتبراً أنها تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

وكان قد أورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11.300 قتيل و10.100 مفقود، وتم نسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

وفي الإطار، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية السبت وصول أول فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردا إلى ليبيا، وتوجهه إلى مدينة درنة المنكوبة، مشيرة إلى أن الفريق مجهز بكافة المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما فيها الزوارق ومعدات الغوص، والكلاب المدربة.

جدير ذكره أنه تسبب إعصار "دانيال" في فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات في شرق ليبيا طالت البيضاء ودرنة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.