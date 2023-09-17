بكيرات: النفخ بالبوق بالأقصى بداية مشروع بناء الهيكل المزعوم

فلسطين اليوم

أكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، أن النفخ في البوق من قبل المستوطنين، هي الشرارة الأولى في ترحيل القدسية الإسلامية عن المسجد الأقصى، يعلن من خلالها الاحتلال بداية التحضير لبناء الهيكل.

وقال بكيرات في تصريحات صحفية: "النفخ في البوق هو إذن ببداية مشروع بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

كما أكد على أن "المسجد الأقصى لا يقبل القسمة على اثنين، ولا التفاوض، وستبقى القدس هي الحاضرة الثالثة من حواضر العالم الإسلامي وعاصمة الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "الأقصى" في مرحلة جديدة وخطيرة جدًا، مبيناً أن النفخ في البوق اليوم قد رافقه منع النساء والرجال من الدخول إلى المسجد، وتحضيرات أمنية خطيرة.

وأضاف بكيرات: "من المتوقع أن تسمح محكمة الاحتلال، بأمر النفخ في البوق، كما حصل سابقًا عندما أعطت الصلاحيات لإقامة الصلوات والطقوس الأخرى".

وتابع قائلاً:"هناك مشروعًا صهيونيًا خطيرًا على المسجد الأقصى، وهدفه النهائي هو إقامة الهيكل المزعوم".

وأردف: "ما حدث هو صرخة من المسجد الأقصى تنادي: أفيقوا أيها المسلمين، فقد أعلن الاحتلال الحرب عليكم".

وقال بكيرات: "إن ما جرى اليوم هو اعتداء على عقيدة الأمة، وإذ لم تتحرك هذه الأمة الإسلامية لوقف ما يجري في مسجدنا من اقتحامات وتطورات، فهي قد تنازلت عن مقدساتها ومعتقداتها".

وأضاف: "علينا ألّا نحرف البوصلة عما تخطط له دولة الاحتلال، وأصبح الأمر واضحًا تمامًا أمام كل من حاول أن يقلل من أهمية وخطورة موضوع الاقتحامات".

ويُشار إلى أنه شهد الأقصى اليوم عدوانًا خطيرًا، من خلال قيام مستوطن بنفخ البوق في باحات المسجد الأقصى، بالقرب من مصلى باب الرحمة.