مصر تفرج عن سائح "اسرائيلي" بعد اعتقاله في سيناء

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال مساء يوم الأحد، أن السلطات المصرية أفرجت عن السائح "الإسرائيلي"، دانييل حاييم الذي تم اعتقاله في معبر طابا نهاية الشهر الماضي بعد أن ضبطت السلطات المصرية في حقائبه على بضع رصاصات بندقية.

ووفقاً لقناة كان العبرية، وجه وزير الخارجية ايلي كوهين شكره للسلطات في مصر على التعاون كما شكر المدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي على الجهود التي بذلها حتى إطلاق سراح السائح الشاب.

وكانت السلطات المصرية قد القت القبض على "الإسرائيلي" يوم 24 آب/اغسطس وهو في طريقة لقضاء عطلته في شبة جزيرة سيناء وذلك بعد ان عثر رجال الامن المصريون على خمس رصاصات بندقية في امتعته.