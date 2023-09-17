مظاهرات في "تل أبيب" احتجاجاً على التعديلات القضائية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الأحد أنه من المقرر أن تنطلق تظاهرات "إسرائيلية" مناهضة لخطة اضعاف القضاء وذلك قبيل سفر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الى مدينة نيويورك.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فإن التظاهرات ستبدأ عقب انقضاء عيد "رأس السنة العبرية"، بمسيرة في شارع "روتشيلد 16" بتل أبيب، على أن يعقبها نقل المتظاهرين بواسطة حافلات من شارع "كابلان" إلى مطار "بن غوريون".

وذكرت تقارير "إسرائيلية" أنه من المرجح أن يصل عدد كبير من المتظاهرين إلى مطار "بن غوريون"، إذ ستكون المظاهرة المركزية عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأوضحت "قوة كابلان"، في بيان لها، أنه "لن تكون مظاهرة مركزية ولا خطابات الليلة في شارع ’كابلان’ في تل أبيب".

وبدورها، أعلنت شرطة الاحتلال عن إغلاق العديد من الشوارع تزامنا مع المسيرة التي ستنظم في "تل أبيب".