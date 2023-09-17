فلسطين اليوم

من هو خطيب الإعلامية دانيا الشافعي- تفاصيل حفلة خطوبة الإعلامية دانيا الشافعي- مع الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام حول خطوبة الإعلامية السعودية دانيا الشافعي مقدمة برامج MBC 3 السابقة، فكثر السؤال حول من هو خطيب الإعلامية دانيا الشافعي- هل دحومي هو خطيب الإعلامية دانيا الشافعي، خاصةً أن دانيا الشافعي من المذيعات المحبوبات لدى الجمهور.

من هو خطيب الإعلامية دانيا الشافعي- تفاصيل حفلة خطوبة الإعلامية دانيا الشافعي

دَانية الشَافعي هي مذيعة سعودية الجنسية، تبلغ من العمر أربعين عامًا، إذ ولدت في العشرين من شهر أكتوبر عام 1983م، درست تخصص الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، وبدأت بالعمل في قناة mbc3 منذ نهاية عام 2004م، وقد سبق لها أن عملت في مسلسل كرتوني عام 2014م، إذ قدمت شخصية دانية، كما تقدم برنامج متنوع على قناتها الخاصة على اليوتيوب.

وقد نظمت الإعلامية دانيا الشافعي حفل توديع عزوبيتها رفقة صديقاتها وأقربها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بملابس تراثية وآخرى عصرية وجذابة.

من هو خطيب الإعلامية دانيا الشافعي- تفاصيل حفلة خطوبة الإعلامية دانيا الشافعي



خطوبة الإعلامية دانيا الشافعي

وتألقت دانيا الشافعي رفقة صديقاتها بروب ستان باللون الشامبين الخاص بالإحتفال، وإرتدت أسفله فستان فوق الركبة باللون الأبيض، وبصيحة الكب المكشوف بالإضافة لإكستنشن يتدلى على أحد الجانبين؛ ليضيف لمسة أنيقة وجذابة.

من هو خطيب الإعلامية دانيا الشافعي- تفاصيل حفلة خطوبة الإعلامية دانيا الشافعي



تفاصيل فستان خطوبة الإعلامية دانيا الشافعي

وتزينت دانيا الشافعي مجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس الراقية، فضمت عقد عريض مثبت حول العنق، بالإضافة لأقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم في إحدى اليدين.

وتركت خصلاتها تتدلى على ظهرها بتصفيفة الويفي الناعمة، كما وضعت مشبك الشعر شكل فيونكة باللون الأبيض؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت مكياجًا ناعمًا فإختارت درجات النود المائل للبرتقالي كظلال للعين وأحمر الشفاه والبلاشر.

وفي اللوك الثاني تألقت بملابس تراثية حجازية، مرتدية عباءة فضفاضة باللون الوردي المنشوقة بالورود، ومحددة بالستان الناعم، بالإضافة لوشاح على الرأس نفس النقشة، وحملت سلاسل من الفل تتدلى من يديها بالإضافة لمجوهرات مصنوعة من الأحجار الكريمة.

ونسقت مع الإطلالة مكياجًا مبهجًا، فإختارت اللون الوردي الداكن كأحمر شفاه مثير وجذاب، بالإضافة للآيلاينر وظلال العين باللون النود الفاتح.

ويُذكر أنه في مايو الماضي كانت دانية الشافعي قد كشفت عن خطبتها، وبدأت حينها في مشاركة مجموعة من صور الحفل وظهرت خاتم الخطوبة المرصع بالألماس وكتبت على منشورها: " يا رب تكون حياتكم كلها أفراح

اليوم أشاركم تجربة حياتي الجديدة وأعلن عن ( خطوبتي ) واسال الله لي ولكم التوفيق والسعادة.. أشعر بأنني سعيدة وانبسطت أكثر بكل التهاني اللي جاتني منكم..الله لا يحرمني من محبتكم ".