المقاومة تطلق صاروخًا تجريبيًّا تجاه البحر

فلسطين اليوم

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد 17/9/2023م، صاروخا تجريبيًّا تجاه البحر، في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقاومة أطلقت صاروخا تجريبيا تجاه البحر

وقبل عدة أيام، أجرت المقاومة مناورة عسكرية "الركن الشديد 4"، أطلقت خلالها عدداً من الصواريخ

يشار إلى أن المقاومة تُجري تجارب صاروخية باتجاه البحر، على فترات متقاربة لاختبار صواريخ جديدة، أو عمليات تطوير على صواريخها.