وفاة مواطن في نابلس والنيابة والشرطة تباشران التحقيق

فلسطين اليوم

باشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد17/9/2023م، بالتحقيق بظروف وفاة مواطن (47 عاما)، جنوب مدينة نابلس.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عامًا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.