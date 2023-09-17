التجمع الإعلامي يُدين فرض أمريكا عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية

فلسطين اليوم

أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني، في الاتحاد الإسلامي في النقابات، اليوم الأحد 17/9/2023، فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

وأعلنت الخزانة الأميركية، الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على طهران، شملت 29 شخصاً وكياناً إيرانياً، من بينهم صحافي حكومي وأربع مؤسسات إعلامية إيرانية رسمية وشبه رسمية.

وأكد التجمع الإعلامي الفلسطيني أن "إقدام الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة تأتي لتكشف من جديد زيف دعاوى حرية الرأي والتعبير التي تتشدق بها واشنطن، ما لم تنسجم مع رؤيتها وسياستها العدوانية في المنطقة والعالم".

وشدد التجمع الإعلامي الفلسطيني على أن إصرار الإدارة الأمريكية التي تقوم على سياسة الهيمنة والاستعلاء والإقصاء، على معاقبة كل من يخالفها سياسياً، إنما يعكس فشلها عن المواجهة الحقيقية في ميدان الفكر والإعلام، وهو الميدان الذي يجب أن يستند دوماً إلى الحقائق الصادقة لا المشوّهة والمحرّفة التي دأبت واشنطن وأتباعها على تمريرها".

وجدد التجمع الإعلامي الفلسطيني "دعمه وانحيازه الكامل لكل المؤسسات الإعلامية التي تنحاز إلى الحق، وإلى خيارات الشعوب الحية التوّاقة للحرية والانعتاق من براثن التبعية والهيمنة والاستكبار العالمي".