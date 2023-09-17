"الأوقاف" تطلق حملة لإغاثة المنكوبين في ليبيا والمغرب

فلسطين اليوم

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، بعنوان: "فلسطين معكم".

وأوضح البكري في بيان صحفي، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الإعصار والزلزال، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني التالية (البنك الإسلامي الفلسطيني/ 1501700، البنك الإسلامي العربي/ 1023023، بنك الصفا/ 10003099، بنك فلسطين 226229 . .

ووجه البكري، نداء لأبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة، وفق إمكانياتهم، لمساندة المنكوبين في المغرب وليبيا.