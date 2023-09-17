لجان المقاومة: اقتحامات المستوطنين للأقصى عدوان لا بد أن يقابل بردود قوية وتصعيد للمقاومة

فلسطين اليوم

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأحد 17/9/2023م، أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تمثل تصعيدا للحرب الدينية وعدوان لا بد أن يقابل بردود قوية وتصعيد للمقاومة والثورة في كل مكان من أرضنا المباركة .

وقالت اللجان في تصريح صحفي :" إن شعبنا لن يترك المسجد الأقصى وحيدا والمطلوب من أهلنا في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى ومواجهة عدوان وإرهاب المستوطنين".

وأشارت إلى أن كل ما يتعرض له أبناء شعبنا في القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات وإرهاب المستوطنين يستدعي مزيدا من التحرّك الميداني للمقاومة والشباب الثائر لحماية أبناء شعبنا ومقدساتنا، لأنها أثبتت أنها الوحيدة القادرة على لجمهم، ووقفهم عند حدّهم .