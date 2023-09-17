بالفيديو في سابقة خطيرة... مجموعة من المستوطنين ينفخون بالبوق داخل باحات الأقصى

فلسطين اليوم

قالت مصادر مقدسية، ظهر اليوم الأحد17/9/2023م" إن عدداً من المستوطنين قاموا بنفخ البوق قرب باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى".

وبحسب المصادر، فإن مجموعة من المستوطنين قاموا بنفخ البوق عند المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة بالقدس المحتلة بعد أن تم إحضار بوق كبير عن طريق باب الأسباط.

وصباح اليوم، اقتحم مستوطنون "إسرائيليون"، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم "اليهودية".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إليه، ودخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته، وأجرت تدقيقاً في هوياتهم وحقائبهم المدرسية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القوات انتشرت في أحياء وبلدات المدينة المقدسة، ومنعت دخول من تقل أعمارهم عن 50 عامًا،.

ونفذ المقتحمون في باحات المسجد الأقصى، جولات استفزازية ضد المصلين والمتواجدين في المسجد.