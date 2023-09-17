السياحة: إدراج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي شاهد جديد على الأصالة الفلسطينية

فلسطين اليوم

رحبت وزارة السياحة والآثار بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظـــمة الأمم المتحدة للتربية والعـلم والثقافة "اليونســكو"، بتسجيل موقع أريحا القـديمة" تل الســـلطان" على قائــمة التراث العالمي، ما يمثل شاهداً جديداً على أصالة وقدم الشعب الفلسطيني في أرضه.

وبينت الوزارة أن هذا الإنجاز يعد الرابع في قائمة المواقع التي أدرجتها " اليونسكو" ضمن قائمة التراث العالمي، ما يعزز من صدق الرواية الفلسطينية وينقلها إلى المستويات العالمية، ويؤكد زيف الروايات الصهيونية الساعية لطمس الحضارة على هذه الأرض، وتزوير التاريخ من خلال المخططات المتتابعة.

وأضافت الوزارة بأن موقع أريحا القديمة " تل السلطان" يمثل أهمية كبيرة كأقدم مدينة محصنة في العالم ويؤصل لرحلة الاستقرار البشري منذ العصر النطوفي، وبداية تدجين النباتات، والحيوانات، ونشوء الزراعة، وغيرها من المناقب التي تؤهله لتقلد هذه المكانة كموقع من الكثير من المواقع الهامة في فلسطين التي تستحق الإدراج على قائمة التراث العالمية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لمساندة الحق الفلسطيني الذي تثبت الأيام يوماً بعد يوم أنه الأجدر بالمساندة، كما أكدت على أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين والتوعية بها محلياً ودولياً بالحقب الزمنية المرتبطة بها والحضارات المتعاقبة عليها، وأهمية ذلك في تأكيد الأصالة للشعب الفلسطيني وربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل للأجيال وفق منهجية معرفية صحيحة.