اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين الإجراءات "العدوانية" ضد المؤسسات الإعلامية الإيرانية

فلسطين اليوم

أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بجميع مؤسساته الإجراءات الأمريكية العدوانيّة الأخيرة على المؤسسات الإعلامية الإيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

وأكد الاتحاد، أن هذه الإجراءات العدوانيّة هي استجابة لسياسة التحريض والتشويه والتضليل التلى دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على اعتمادها، من خلال وزارة الخزانة الأمريكية وأدواتها التنفيذية في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وندّد القرار واعتبره قرارًا غير قانوني، وهو تعدّ واضح على حرية الإعلام والتعبير والرأي، التي كفلتها القوانين الدوليّة، ومحاولة لحجب المعلومة وتكميم الأفواه.

إنّ هذا القرار الذي يستهدف المؤسسات الإعلاميّة، هو استهداف للكلمة الحرّة، وهو عمل إجرامي يضاف إلى مجموع الجرائم الأمريكية في حق شعوب الأمة الإسلاميّة.

وأعرب عن تضامنه التام مع المؤسسات الإعلاميّة الايرانية والعاملين فيها، الذين طالتهم هذه الإجراءات العدوانيّة الأمريكيّة، مؤكدًا على وقوفه إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الإعلامي الصادق والبناء، في مواجهة سياسة الاستكبار الأمريكي ومشاريعه في المنطقة، ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب المستضعفة، لا سيما حق شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال.