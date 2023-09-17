فلسطين اليوم

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023، يترقب عشرات الآلاف من قطاع غزة موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023، خاصة مع قرب الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لأهالي قطاع غزة، إذ تشير التوقعات إلى صرفها مع بدء الأسبوع المقبل، أو نهاية الأسبوع الجاري، لهذا فإن الجميع يترب هاتفه النقال لانتظار استقبال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 2023.

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023، لم تتحدث اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أو الأمم المتحدة أو حتى وزارة التنمية عن آلية وتفاصيل المنحة القطرية لشهر 9 سبتمبر الجاري، لكن المصادر تتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم إذ يوضح فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023.

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023، تصرف الـ 100 دولار المنحة القطرية لنحو 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بإشراف الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة، لكن قبل شهرين حددت الوزارة آلية جديدة لصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة بعد إضافة نحو 26 ألف اسم جديد ضمن الكشوفات المستفيدة منها، وباتت تصرف مرة واحدة كل شهرين للأسماء الجدد، ومرتين كل ثلاثة أشهر للأسماء القدامى.

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023، منذ نحو خمس سنوات وتصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، لكن بعد عدوان شهر مايو 2021، تغيرت آلية الصرف وباتت المنحة القطرية 100 دولار تصرف بإشراف الأمم المتحدة بواقع 310 شواكل بغض النظر عن سعر صرف الدولار في السوق.