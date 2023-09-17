"الجهاد" تعلن عن تنظيم مسابقة تصميم شعار الانطلاقة الجهادية الـ36

فلسطين اليوم

أعلنت اللجنة التحضيرية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، عن تنظيم مسابقة تصميم شعار بمناسبة مرور (36 عامًا) على انطلاقتها بعنوان (الشهداء بشائر النصر).

تفاصيل مسابقة تصميم شعار الانطلاقة الجهادية الـ36:

وذلك وفق المعايير التالية/

• أن يكون الشعار مبتكرًا ومتميزًا وغير مقتبس من أي شعار آخر.

• أن يكون الشعار ترجمة لعبارة الشهداء بشائر النصر ويراعي – قدر المستطاع- العناصر (المقاومـة - الأقصى _ الأســرى- وحـدة الساحـات- ثـأر الأحرار – بـأس جنين).

• أن يكون الشعار قابلاً للاستخدام على خلفيات ضمن ألوان مختلفة.

• أن يكون واضحاً وسهل التمييز وبسيطاً في تكويناته.

• يحق للجنة التحضيرية طلب أي تعديلات في التصميم الفائز.

• أن يتضمن الشعار رقم 36.

آلية المشاركة:

• يحق للمتقدم المشاركة بأكثر من تصميم على أن لا تزيد عن ثلاثة.

• يتم تقديم التصميم بصيغة فيكتور وPDF عالي الدقة.

• ترفق البيانات الشخصية للمشارك (الاسم ثلاثي، أرقام الاتصال الخاصة، البريد الإلكتروني)

• التسليم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

جوائز المسابقة:

سيمنح التصميم الفائز جائزة قدرها ($500).

آخر موعد لاستلام التصاميم:

يوم الاثنين الموافق 25/9/2023