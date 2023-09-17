تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور

فلسطين اليوم

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور، من المقرر أن يتقابل فريقا ريال مدريد وسوسيداد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2023-2024، إذ إن جمهور الملكي يتساءل الآن عن، تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور.

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور، يبحث جمهور الملكي الآن بشدة عن قرار المدير الفني كارلو أنشيلوتي للتشكيلة الأساسية لمقابلة نظيره ريال سوسيداد بعد غياب نجم الفريق الأول البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة، الأمر الذي يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى نشر تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور.

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور، يأمل ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الصعبة. يعتبر فريق ريال سوسيداد من الفرق القوية في الدوري الإسباني، وايضا يمتلك لاعبين مميزين، في المقابل يحرص فريق ريال مدريد على الفوز في المباراة واستعادة الصدارة من غريمه التقليدي برشلونة بعد أن فاز أمس على ريال بيتيس بخماسية مقابل صفر.

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور، برشلونة بات يتصدر الليغا بعد سحقه لريال بيتيس أمس إذ بات يمتلك 13 نقطة من 5 مباريات، بينما ريال مدريد يمتلك برصيده 12 نقطة من أربع مباريات ويرغب باستعادة الصدارة من جديد، كما ويحتل الفريق المنافس ريال سوسيداد المركز التاسع من الترتيب برصيد 9 نقاط حتى الآن.

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بعد إصابة فينيسيوس جونيور، ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المباراة أمام نظيره ريال سوسيداد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي: حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، دفاع ريال مدريد: فرانسيسكو غارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، خط الوسط: كامافينغا، تشواميني، مودريتش، جود بيلينغهام، مركز الهجوم: رودريغو، خوسيلو.