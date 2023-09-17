السيد الحوثي يدعو إلى الخروج المليوني يوم المولد النبوي تأكيداً على الارتباط بالنبي الأعظم

فلسطين اليوم

دعا قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الشعب اليمني العزيز إلى خروج مليوني كبير في الـ12 من ربيع الأول، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي كلمته السبت تدشينًا لفعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، قال السيد عبدالملك "إن العناية بمناسبة المولد من خلال الفعاليات التثقيفية والتوعوية وأشكال الزينة ومظاهر الابتهاج على نحو مميز من مصاديق الإيمان يمان والحكمة يمانية".

السيد عبدالملك نوّه بأن رسالة الشعب اليمني إلى الوبي الصهيوني وأذرعه الظلاميين في مستوى إحياء مناسبة المولد، هي رسالة تحدّ لهم بأننا متمسكون بهذه الرسالة وبتعظيم رسول الله والقرآن، مشيراً إلى أن اللوبي الصهيوني الذي نظم حملات الإساءة للمقدسات الإسلامية في عدد من الدول الغربية كان يعتبر أن النبي والقرآن يشكلان خطرا عليه.

وجدد التأكيد على وجوب الاهتمام بالإحسان والعناية بالفقراء والمحتاجين، وصلة الأرحام، والأخوة والتعاون وتجسيد قيم الرحمة، حاثاً على استمرار مظاهر الإحياء والأنشطة لهذه الفعالية ومظاهر الزينة المشروعة بشكل تصاعدي أكبر.

وفي ختام كلمته، دعا السيد القائد إلى خروج مليوني حاشد وكبير لا مثيل له في كل الدنيا، في يوم الاحتفال الكبير (12 ربيع الأول)، وأن يكون شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة النموذج المتصدر بين شعوب أمتنا كافة.