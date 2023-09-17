بالفيديو "شو ما كلّف الثمن راح ندافع عن الأقصى"… المرابطة الصيداوي تروي تفاصيل الاعتداء عليهم

فلسطين اليوم

روت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تفاصيل الاعتداء الوحشي عليها رفقة عدد من المرابطين المقدسيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع ما يُمسى بـ "رأس السنة العبرية".

وقالت المرابطة الصيداوي: "إن قوات الاحتلال شنت هجمة شرسة على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح".

وأضافت: "شو ما كلّف الثمن راح ندافع عن المسجد الأقصى".