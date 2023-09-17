بالفيديو "شو ما كلّف الثمن راح ندافع عن الأقصى"… المرابطة الصيداوي تروي تفاصيل الاعتداء عليهم

الساعة 10:27 ص|17 سبتمبر 2023
المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي
المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي

فلسطين اليوم

روت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تفاصيل الاعتداء الوحشي عليها رفقة عدد من المرابطين المقدسيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع ما يُمسى بـ "رأس السنة العبرية".

وقالت المرابطة الصيداوي: "إن قوات الاحتلال شنت هجمة شرسة على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح".

وأضافت: "شو ما كلّف الثمن راح ندافع عن المسجد الأقصى".

 

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