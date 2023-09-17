القـائد النخـالـة يهنئ بحرية عواودة ويؤكد موقف "الجهاد" الثابت بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا

فلسطين اليوم

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، ذوي الأسير المجاهد خليل عواودة من بلدة إذنا بالخليل لتهنئتهم بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، بعد مسيرة طويلة من الصبر والصمود ومقارعة السجَّان.

وأشاد القائد النخالة خلال اتصاله بوالد الأسير خليل عواودة بصمود العائلة وما مثلته من نموذج يحتذى به في مسيرة شعبنا ومقاومتنا، معتبراً أن حرية الأخ خليل تمثل انتصاراً لعزيمة وإرادة أسرانا وتضحياتهم الماثلة من أجل الحرية والكرامة.

وأكد الأمين العام موقف حركة الجهاد الإسلامي الثابت والدائم في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الكرام من عوائل الشهداء والأسرى، والانتماء لهم، وتقدير تضحياتهم المبذولة على طريق حرية الأرض والإنسان واستعادة الحقوق المسلوبة.