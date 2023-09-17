فلسطين اليوم

ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي في فوز فريقه ضد نظيره الرائد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعدما سجل الدون الهدف الثالث، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري.

وحقق نادي النصر فوزاً مقنعاً على مضيفه الرائد (3-1) في المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية النصر في المباراة "ساديو ماني في الدقيقة 45+1، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 78"، فيما أحرز محمد فوزير هدف الرائد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، وتجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز 15.

حرص نادي النصر على الإشادة بمستوى القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ساهم في فوز فريقه الرابع على التوالي في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة إكس، صوراً لكريستيانو، وعلق عليها: "هو التاريخ هو الأرقام.. لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو".