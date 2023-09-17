القائد النخالة يعزي باستشهاد كوكبة من الشباب الثائر شرق غزة

فلسطين اليوم

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، عوائل الشهداء الذين ارتقوا مساء الأربعاء الفائت خلال المسيرات الشعبية المساندة للأسرى والمسرى في ذكرى اتفاق أوسلو المشؤوم واندحار العدو عن غزة.

وأشاد القائد النخالة خلال حديثه مع آباء الشهداء بصمود الشعب الفلسطيني وبسالة الشباب الثائر والمقاوم في القدس وغزة والضفة.

وعبر القائد النخالة عن اعتزازه بعوائل الشهداء الصابرة المحتسبة، مؤكداً أن دماء الشهداء هي بشائر النصر القادم بإذن الله.

بدورها شكرت عوائل الشهداء الكريمة القائد النخالة على وقوفه الدائم مع أسر الشهداء، وثباته على طريق الجهاد والمقاومة.