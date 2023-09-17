الخارجية: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين الفلسطينيين في ليبيا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاحد، أنها تواجه صعوبات حقيقة بحصر أعداد المفقودين والناجين من الجالية الفلسطينية جراء الاعصار الذي ضرب ليبيا، مؤخرًا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان سابق، أن عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب إعصار "دانيال" ارتفع إلى 23.

واجتاح الإعصار المتوسطي مناطق عدة شرقي ليبيا، الأحد الماضي، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، أسفر عن مقتل ما يزيد عن 10 آلاف شخص، فيما لا يزال البحث عن مفقودين.