فلسطين اليوم

واصلت سيدات مقدسيات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، رباطهن بالقرب من المسجد الأقصى المبارك رغم إبعاد الاحتلال لهن والاعتداء عليهن، تزامناً مع اقتحامه من مئات المستوطنين بمناسبة ما يُسمى بـ " رأس السنة اليهودية".

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم "اليهودية".