بالفيديو مقدسيات يواصلن رباطهن بالقرب من الأقصى رغم اعتداء الاحتلال عليهن

الساعة 09:33 ص|17 سبتمبر 2023
مقدسيات يواصلن رباطهن بالقرب من الأقصى رغم إبعاد الاحتلال لهن
مقدسيات يواصلن رباطهن بالقرب من الأقصى رغم إبعاد الاحتلال لهن

فلسطين اليوم

واصلت سيدات مقدسيات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، رباطهن بالقرب من المسجد الأقصى المبارك رغم إبعاد الاحتلال لهن والاعتداء عليهن، تزامناً مع اقتحامه من مئات المستوطنين بمناسبة ما يُسمى بـ " رأس السنة اليهودية".

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم  باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم "اليهودية".

 

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