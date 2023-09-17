الهدمي: الاحتلال يريد نزع رمزية الأقصى وتحويله لحديقة عامة

فلسطين اليوم

أكد رئيـس الهيـئة المقدسـية لمناهضـة التهـويد ناصر الهدمي، اليوم الاحد، أن سُلطة الاحتلال الاسرائيلي تريد نزع رمزية المسجد الأقصى المبارك وتحويله إلى حديقة عامة يتشارك فيها المسلمين واليهود.

وقال الهدمي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الاحتلال يدفع باتجاه تكثيف اقتحـامات المستوطـنين للأقصـى وفرض واقع جديد".

وأضاف أن "المشهد اليوم في الأقصى يؤكد تبني حكومة الاحتلال لكل ما يجري من تدنيس واقتحامات".

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم "اليهودية".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إليه، ودخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته، وأجرت تدقيق في هوياتهم وحقائبهم المدرسية.